ABD ile İsrail’in başlattığı savaşta 8 Nisan’da yapılan geçici ateşkes Hürmüz Boğazı’ndaki gerginliğe rağmen devam ediyor. ABD ve İran, Pakistan’da yaptığı görüşmelerde kalıcı ateşkes için sonuca varamadı.

İki ülke arasında arabuluculuk yapan Pakistan, ikinci tur görüşmelerin yapılması için çaba gösterse de taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle girişimler başarısız oldu.

ABD Başkanı Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada ateşkesi tek taraflı uzattıklarını söylese de İran konuyla ilgili sessiz kaldı.

İRAN’DAN YENİ TEKLİF

Gelen son haberlere göre İran, ABD’ye yeni bir teklif iletti. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verildi. Ancak teklifin içeriğine ilişkin detay verilmedi.

PEZEŞKİYAN’DAN ABD’YE NET MESAJ

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada ABD'nin ablukasının bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu belirterek, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın süreceğini söyledi.