İran Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından aktarılan bilgilere göre Sadık, Limanlar ve Denizcilik Kurumu yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin tedarik zincirine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Sadık, temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerinin temininde herhangi bir aksama olmadığını belirterek, mevcut lojistik sistemin ihtiyacı karşılayacak düzeyde çalıştığını ifade etti.

LİMAN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Sadık, ülkenin güneyindeki limanlarda oluşabilecek olası yoğunluklara karşı kuzey limanlarının kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca ürün girişini hızlandırmak amacıyla sınır geçiş noktalarında düzenlemeler yapıldığını da aktardı.

“HÜKÜMET YOĞUN ÇABA GÖSTERİYOR”

İranlı bakan, hükümetin temel ihtiyaç maddelerinin kesintisiz temini için yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Sadık ayrıca, kriz dönemlerinde halkın stok yapmama konusundaki duyarlılığının da önemli bir rol oynadığını ifade etti.