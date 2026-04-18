İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeşkiyan, İran Ordusu Günü kapsamında yayımladığı mesajda, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun ülkenin ulusal onuru, bağımsızlığı ve güvenliğinin simgesi olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, ordunun yalnızca savunma alanında değil, doğal afetler ve toplumsal krizlerde de halkın yanında yer aldığını vurguladı. İran ordusunun halktan doğan bir kurum olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, disiplin, uzmanlık ve vatanseverlik anlayışıyla görev yaptığını kaydetti.

Mesajında dış tehditlere de değinen İran Cumhurbaşkanı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail kaynaklı baskılara karşı ordunun, Devrim Muhafızları ve diğer güvenlik unsurlarıyla koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi.

Pezeşkiyan, ordunun ülkenin güvenliği, onuru ve bağımsızlığını koruma konusunda tereddüt göstermeyeceğini ifade ederek, İran’ın kimliğini ve egemenliğini savunma kararlılığının sürdüğünü dile getirdi.

İran ordusunun geçmiş savaşlarda ve son dönemdeki çatışmalarda sergilediği performansa dikkat çeken Pezeşkiyan, silahlı kuvvetlerin halk desteğiyle güçlü bir caydırıcılık oluşturduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, görev başında hayatını kaybeden askerleri anarken, aktif görevde bulunan personel ile ailelerine teşekkür etti. İran ordusunun yerli imkanlara dayanarak yoluna devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, ülkenin çıkarlarını savunmayı sürdüreceğini kaydetti.