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İran’ın düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın “T1” yolcu terminalinin hedef alındığı iddia edildi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle terminal binasında ciddi hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıya ilişkin açıklamasında, ABD’nin İran’a ait Keşm Adası’na düzenlediği saldırıya misilleme olarak Kuveyt’te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üslerin füze ve İHA’larla hedef alındığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Saldırının ardından terminaldeki hasarı gösterdiği iddia edilen çok sayıda fotoğraf ve video, özellikle X platformunda hızla yayıldı.

Paylaşımların altına yapılan yorumlarda ise havalimanının normal şekilde çalıştığını gösterdiği öne sürülen güncel fotoğraflar da yer aldı. Bu durum, iddiaların doğruluğu konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI VE ZAMAN TARTIŞMASI

Yapılan incelemelerde, “güncel” olduğu iddia edilen bazı fotoğrafların aslında birkaç gün öncesine ait olduğu ve farklı haber kaynaklarında daha önce kullanıldığı belirlendi.

Saldırı sonrası paylaşılan videolarda görülen terminal mimarisinin ise Google Haritalar’daki görüntülerle örtüştüğü tespit edildi.

Ayrıca, sosyal medyada yayılan bazı görsellerin uydu görüntüleri ve arşiv fotoğraflarıyla karşılaştırıldığı ve yapı detaylarının birebir uyum gösterdiği aktarıldı.

Bu incelemeler, sosyal medyada dolaşıma giren bazı içeriklerin bağlamından koparılarak paylaşıldığını ortaya koydu.