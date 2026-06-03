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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin Keşm Adası'na gerçekleştirdiği saldırıya misilleme gerekçesiyle Kuveyt'teki askeri üsleri vurmasının ardından diplomatik ipler tamamen koptu.

Saldırılardan hemen sonra Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Maslahatgüzarını apar topar bakanlığa çağırarak resmi bir protesto notası verdi.

2 DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLİYOR

Kuveyt'teki 2 İranlı diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi ve kendilerine ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanındı.

Öte yandan Kuveyt'teki İran Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan personel sayısının ciddi oranda azaltılmasına da karar verildi.