Kaynak: İHA

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, "Hükümet Haftası" kapsamında yayımladığı mesajda ülkenin hem siyasi hem de ekonomik rotasına dair mesajlar verdi.

ABD ve İsrail'in yaptırımlarına karşı hükümetin sergilediği çabayı takdir eden Hamaney, toplumsal bütünlüğü tehdit eden eylemlere karşı da sert uyarılarda bulundu.

İÇ SİYASETTE "HAYALİ İKİLİKLER" UYARISI

Milli birlik ve beraberliğin korunmasını en üst düzey öncelik olarak belirleyen Hamaney, kamuoyunu bölebilecek yapay tartışmalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü söylem ve eylemin bundan böyle kesinlikle yasak olduğunu ilan eden İran lideri, halkın direncini kıran kutuplaştırıcı söylemlere dikkat çekti. Özellikle geçmişte de halka zarar veren "savaş veya müzakere", "uzlaşma veya aşırıcılık" gibi hayali ikiliklerin yaratabileceği tahribata vurgu yaptı.

Ülkenin eksikliklerini ve zayıflıklarını sürekli açıkça dile getirmenin yalnızca dış düşmanlara fayda sağlayacağı uyarısında bulunarak, bunun yerine İran'ın gücüne ve dayanıklılığına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

'YASAK OLDUĞUNU İLAN EDİYORUM'

Dış baskıların ve düşmanca adımların yıkıcı etkilerinin ancak daha akılcı ve etkili bir yönetimle kırılabileceğini savunan Hamaney, ekonomik sorunların çözüm anahtarını "direniş ekonomisi" olarak tanımladı. Bu vizyon doğrultusunda, İran ekonomisinde ABD dolarının rolünü ve baskısını azaltmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Hamaney, "Şüphesiz ki, geçmişte sevgili halkımıza doğrudan veya dolaylı zarar veren milli ve kamusal güdüleri zayıflatan ve hayali ikilikler, örneğin savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi söylemler, bundan sonra da aynı etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum." dedi.