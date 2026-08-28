Ünlü markanın makarnalarında toksik metal tespit edildi: Raflardan tek tek toplatılıyor

Mart 2026'da Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yayımlanan güncel veriler, tehlikenin sadece makarna ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Sigara içmeyen Fransız nüfusunun %98'i, kanserojen sınıfındaki bu toksik metale gıdalar yoluyla maruz kalıyor. Makarnanın yanı sıra ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler en temel kadmiyum kaynakları arasında gösteriliyor. Aslında doğada ve toprakta doğal olarak bulunan kadmiyum; artan tarımsal kirlilik, kimyasal gübreler ve hatalı zirai uygulamalar nedeniyle gıda zincirine her geçen gün daha yoğun bir şekilde karışıyor.