Piyasanın en çok tercih edilen markalarından Barilla, Lustucru ve Panzani'ye ait yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere 36 makarna çeşidi laboratuvar ortamında mercek altına alındı. Araştırma sonuçları, ürünlerin neredeyse tamamının toksik bir ağır metal barındırdığını gösterdi. Ancak ağır metal unsuru sadece Fransa’daki ürünlerde tespit edildi. Türkiye’deki ve diğer 100 ülkedeki ürünlerde ise ağır metal unsuru bulunmuyor.
Ünlü markanın makarnalarında toksik metal tespit edildi: Raflardan tek tek toplatılıyor
Aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede satışı yapılan makarna devinin ürünlerinde ağır metal tespit edildi. Fransa'da meydana gelen olay sonrası ürünler acilen raflardan toplatılıyor.Kaynak: AA
Fransa'da yayın yapan tüketici haklarını koruma dergisi "60 million de consommateurs" tarafından yürütülen çalışmada “Fransız tabaklarının vazgeçilmezi” makarnaların içerikleri incelendi. İncelenen ürünler arasında en yüksek kadmiyum oranına Barilla’nın tam buğday makarnalarında rastlandı. Markanın penne ürünlerinde kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum tespit edildi.
Test edilen 36 paket makarnanın 34'ünde kadmiyum bulunurken, testten temiz çıkan yalnızca iki glütensiz makarna oldu.
Uzmanlar, makarnalar arasındaki ağır metal oranlarındaki bu farkın doğrudan ham maddeyle ilgili olduğunu; kadmiyum açısından zengin topraklarda yetişen buğdayların doğal olarak daha yüksek oranda bu metali bünyesinde barındırdığını belirtiyor.
Tespit edilen bu oranlar, Avrupa Birliği'nin durum buğdayı için belirlediği kilogram başına 0,18 miligramlık yasal sınırın altında kalıyor.
Araştırma, mevcut oranların yasalara uygun olduğunu belirtse de önemli bir uyarıda bulunuyor. Yasal sınır aşılmamış olsa bile, bu ürünlerin uzun vadeli ve sık tüketimi böbreklerde ciddi hasara yol açma potansiyeli taşıyor.
Tüketim verilerine bakıldığında Fransız halkının yarısından fazlası haftada en az bir kez makarna tüketiyor. Tam buğdaylı ve glütensiz gibi yeni alternatifler pazara girse de, spagetti ve penne liderliğini açık ara koruyor. Ülkede kişi başı yıllık makarna tüketimi ise 9,3 kilogramı aşıyor.
Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit, konuyla ilgili dergiye yaptığı açıklamada sektörün yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
Fransız yasalarının makarna üretiminde yalnızca durum buğdayı kullanımını zorunlu kıldığını belirten Petit, son yıllarda yerli buğday hasadındaki düşüş ve kızışan küresel rekabet nedeniyle üreticilerin mecburen ithalata yöneldiğini vurguladı.
Mart 2026'da Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yayımlanan güncel veriler, tehlikenin sadece makarna ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Sigara içmeyen Fransız nüfusunun %98'i, kanserojen sınıfındaki bu toksik metale gıdalar yoluyla maruz kalıyor. Makarnanın yanı sıra ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler en temel kadmiyum kaynakları arasında gösteriliyor. Aslında doğada ve toprakta doğal olarak bulunan kadmiyum; artan tarımsal kirlilik, kimyasal gübreler ve hatalı zirai uygulamalar nedeniyle gıda zincirine her geçen gün daha yoğun bir şekilde karışıyor.
Dünyanın en büyük makarna üreticilerinden biri olan Barilla, günümüzde 100'den fazla ülkede satılmakta ve faaliyet gösteriyor. Şirketin yarısı İtalya'da, diğer yarısı ise aralarında Türkiye (Bolu), ABD, Yunanistan ve İsveç'in de bulunduğu farklı ülkelerde olmak üzere toplam 30 üretim tesisi (fabrika ve değirmen) bulunuyor.