Otomotiv dünyasında araçların fabrika çıkışlı boyasını korumak ve ikinci el satışındaki değer kaybını engellemek amacıyla uygulanan boya koruma filmi (PPF) işlemleri günden güne yaygınlaşıyor.
Araç sahipleri bu tuzağa dikkat etsin: 2 bin lira için 200 bin liradan olmayın
Araç koruma sektöründe hizmet veren Yusuf Kürşat Nalcı, orijinal boyayı koruyan PPF kaplama uygulamalarının önemini vurgulayarak ruhsatsız ve kayıt dışı çalışan işletmelere karşı araç sahiplerini uyardı. Nalcı, kaliteli uygulamanın kazalarda maliyetini çıkardığını belirtti.Kaynak: İHA
Eskişehir’de 7 yıldır araç kaplama alanında faaliyet gösteren işletme sahibi Yusuf Kürşat Nalcı, sıfır kilometre otomobil satın alan sürücülerin büyük bir kısmının doğrudan bu uygulamayı tercih ettiğini dile getirdi.
Sektördeki dönüşüme değinen Nalcı, geçmiş yıllarda daha çok seramik kaplama yöntemleriyle boya ve vernik koruması sağlandığını belirtti.
Günümüzde ise gelişen teknolojiyle birlikte çarpmalara ve fiziksel temaslara karşı fiziksel bir kalkan oluşturan PPF kaplamanın öne çıktığını aktardı.
Kaplamanın sağladığı finansal faydalara dikkat çeken Nalcı, uygulamanın olası kazalarda boyayı hasardan koruyarak kısa sürede kendi giderini amorti ettiğini ifade etti.
Aracın tek bir kapısının dahi boyanmaktan kurtarılması kaplama ücretini karşılamaya yetiyor.
Kaput, tavan veya birden fazla parçadaki koruma göz önüne alındığında, yapılan harcamanın 4 ila 5 katı kadar bir masrafın tek seferde önüne geçiliyor.
Nalcı, yeni araç teslim alan müşterilerin yaklaşık yüzde 80'inin araçlarını eksiksiz şekilde komple PPF kaplattığını aktardı.
Geri kalan kullanıcıların ise en azından taş sekmesi ve çizilmelere en açık olan ön üç parçaya PPF kaplama uygulattığını, aracın kalan kısımlarını ise seramik kaplama ile koruma altına aldığını belirtti.
Piyasada kayıt dışı çalışan ve merdiven altı olarak nitelendirilen işletmeler hem sektöre hem de araç sahiplerinin emeklerine ciddi zararlar veriyor.
Sürücülerin mutlaka kurumsal ve ruhsatlı firmaları seçmesi gerekiyor.
Vergi levhası bulunmayan, fatura kesmeyen ve kira gideri olmayan kişilerin düşük fiyat politikasıyla günü kurtarmaya çalıştığını ifade eden Nalcı, bu tür yerlerde yapılan bilinçsiz uygulamaların araçlarda geri dönüşü zor hasarlar bıraktığına işaret etti.
Araç sahiplerinin cüzi miktarlarda tasarruf etmek isterken yüz binlerce liralık zararla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Nalcı, vergi levhası olmayan yerlere araç teslim edilmemesi gerektiğini hatırlattı.
Sektörde hizmet veren yasal işletmeler olarak bu durumdan rahatsızlık duyduklarını ve konuya ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.
Vatandaşlara bilinen markalar ve yetkili işletmelerle çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.