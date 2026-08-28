AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026)

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

​Kısa süreli olumsuzluklar: Cumartesi akşamına kadar sürecek 10-20 kg/m²'lik yağış geçişleri ve poyraz sertliği; ani su birikintilerine, trafikte aksamalara ve görüş mesafesinde düşüşe yol açabilir.

​Eylül ayına güneşli başlangıç: Hafta sonu yaşanan kısa süreli serinleme ve yağışın ardından, Pazar gününden itibaren sıcaklıklar tekrar 30°C seviyesine yükselecek ve önümüzdeki hafta boyunca açık bir gökyüzü hakim olacak.



