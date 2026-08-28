İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 28 Ağustos 2026 Cuma günü yayımladığı hava tahmin raporuyla İstanbulluları kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşüne karşı uyardı.
AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026)
AKOM, İstanbul’da etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına gerilemesi bekleniyor.Dilem Taştan
Rapora göre kent geneli, Cumartesi akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.
BUGÜN AKŞAM VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
28 Ağustos Cuma günü sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu ve 22-26°C bandında seyreden havanın, akşam saatlerinden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı öngörülüyor.
Gün içi sıcaklıklar: Sabah 22°C, Öğle 26°C, Akşam 24°C, Gece 20°C.
Yağış miktarı: Cuma günü metrekareye 10 ila 20 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.
Rüzgar ve nem: Rüzgar poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (20-40 km/s) esecek. Gün içinde nem oranı %45 ile %95 arasında değişkenlik gösterecek.
Deniz suyu sıcaklığı: 24°C civarında
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6°C altına düşecek...
AKOM’un "DİKKAT" başlığıyla paylaştığı kritik uyarıda, il genelinde etkili olması beklenen aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleriyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6°C altına gerileyerek 24-26°C civarında seyredeceği bildirildi.
HAFTALIK TAHMİN:
Yağış ne zaman kenti terk edecek?
Yağış Cumartesi günü de etkisini sürdürdükten sonra Pazar gününden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak.
SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI
Kısa süreli olumsuzluklar: Cumartesi akşamına kadar sürecek 10-20 kg/m²'lik yağış geçişleri ve poyraz sertliği; ani su birikintilerine, trafikte aksamalara ve görüş mesafesinde düşüşe yol açabilir.
Eylül ayına güneşli başlangıç: Hafta sonu yaşanan kısa süreli serinleme ve yağışın ardından, Pazar gününden itibaren sıcaklıklar tekrar 30°C seviyesine yükselecek ve önümüzdeki hafta boyunca açık bir gökyüzü hakim olacak.
Yetkililer, özellikle Cuma akşam ve Cumartesi gün boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ediyor.