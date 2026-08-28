Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026)

AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026)

AKOM, İstanbul’da etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına gerilemesi bekleniyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 28 Ağustos 2026 Cuma günü yayımladığı hava tahmin raporuyla İstanbulluları kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşüne karşı uyardı.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 2

Rapora göre kent geneli, Cumartesi akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 3

​BUGÜN AKŞAM VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

​28 Ağustos Cuma günü sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu ve 22-26°C bandında seyreden havanın, akşam saatlerinden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı öngörülüyor.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 4

Gün içi sıcaklıklar: Sabah 22°C, Öğle 26°C, Akşam 24°C, Gece 20°C.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 5

​Yağış miktarı: Cuma günü metrekareye 10 ila 20 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 6

​Rüzgar ve nem: Rüzgar poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetlice (20-40 km/s) esecek. Gün içinde nem oranı %45 ile %95 arasında değişkenlik gösterecek.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 7

​Deniz suyu sıcaklığı: 24°C civarında

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 8

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6°C altına düşecek...

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 9

AKOM’un "DİKKAT" başlığıyla paylaştığı kritik uyarıda, il genelinde etkili olması beklenen aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleriyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6°C altına gerileyerek 24-26°C civarında seyredeceği bildirildi.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 10

​HAFTALIK TAHMİN:

Yağış ne zaman kenti terk edecek?

Yağış Cumartesi günü de etkisini sürdürdükten sonra Pazar gününden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 11

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

​Kısa süreli olumsuzluklar: Cumartesi akşamına kadar sürecek 10-20 kg/m²'lik yağış geçişleri ve poyraz sertliği; ani su birikintilerine, trafikte aksamalara ve görüş mesafesinde düşüşe yol açabilir.
​Eylül ayına güneşli başlangıç: Hafta sonu yaşanan kısa süreli serinleme ve yağışın ardından, Pazar gününden itibaren sıcaklıklar tekrar 30°C seviyesine yükselecek ve önümüzdeki hafta boyunca açık bir gökyüzü hakim olacak.

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AKOM saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (28 Ağustos 2026) - Resim: 12

​Yetkililer, özellikle Cuma akşam ve Cumartesi gün boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ediyor.

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