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Kaynak: ANKA

Tahran'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Katarlı mevkidaşıyla son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arakçi, iki ülke arasındaki temasların ardından ABD ile diplomatik kanalların tekrar açılması ihtimaline dair şu açıklamalarda bulundu:

"Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil. Bu, ABD’nin basit bir gerçeği anlamasına bağlı: Baskı işe yaramıyor. ABD güven inşa etmeli, saygılı konuşmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerine bağlı kalmalı."

Öte yandan Katar, Washington ile Tahran hattında yaşanan krizlerde mesajların iletilmesi ve diyalog ortamının korunması adına kritik bir arabuluculuk görevi yürütüyor.