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Kaynak: AA

ABD, geçtiğimiz aylarda varılan ateşkesin ardından yeniden İran’a saldırı düzenlerken İran da kendisine yönelen saldırılara misilleme saldırılarıyla karşılık veriyor. Hürmüz Boğazı ise, tüm dünya için büyük bir önem arz ederken İran’dan boğaza ilişkin önemli bir açıklama geldi.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", resmi sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki “yasa dışı” girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ifade etti.

“HUZUR VE İSTİKRAR YENİDEN SAĞLANIRSA”

Açıklamanın devamında, "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği ifade edildi.

BAŞVURU YAPILMASI İSTENDİ!

Aynı zamanda, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için sadece “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin” internet sitesine başvuru yapılması istendi.