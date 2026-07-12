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Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi genelge doğrultusunda, ülkede kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sivil deniz hareketliliği geçici olarak askıya alındı. Alınan karar uyarınca; gezi ve balıkçı tekneleri, deniz motosikletleri ile benzeri tüm deniz araçlarının bugünden itibaren denize açılması ve her türlü deniz faaliyeti ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu.

Bakanlık, söz konusu kısıtlamanın uluslararası denizcilik sözleşmelerine tabi olan büyük ticari gemileri kapsamadığını bildirdi. Bu kapsamdaki gemilerin, yürürlükteki yasal düzenleme ve prosedürlere bağlı kalarak seferlerine normal şekilde devam edebileceği aktarıldı. Genelgenin, ilgili güvenlik birimleriyle ortaklaşa planlanan geçici ve ihtiyati bir tedbir olduğu vurgulanırken, metinde kararın doğrudan gerekçesine dair resmi bir detaya yer verilmedi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ: YARALILAR VAR

Katar Savunma Bakanlığı ise sabah saatlerinde bir açıklama yaparak, ülkeyi hedef alan füze saldırıları karşısında hava savunma sistemlerinin aktif konuma getirildiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, İran kaynaklı füze saldırılarına karşı yürütülen önleme faaliyetleri esnasında düşen şarapnel parçalarının, biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Gece saatlerinde ABD'nin İran'ın pek çok kentine yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından bölgede hareketli dakikalar yaşandı. Sürecin devamında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran tarafından kendi topraklarına füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.