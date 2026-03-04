Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak, aralarında dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç'ın da bulunduğu bazı isimler hakkında açılan dava bugün görüldü.

BURAK KILIÇ SEGBİS İLE KATILDI

İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Burak Kılıç, bugünkü celseye SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Kılıç, Sinan Ateş’in yaşadığı sitenin görüntülerini çekip çekmediği ve bu görüntüleri Tolgahan Demirbaş’a neden gönderdiği yönündeki sorulara “hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayan Kılıç, Tolgahan Demirbaş ile yalnızca 30 Aralık 2022’de değil, başka günlerde de görüşmüş olabileceğini belirterek, “Sadece o gün değil, her gün görüşmüş olabilirim” dedi.

Yazışmalarda geçen “S. A.” ifadesine ilişkin soruya da yanıt veren Kılıç, bunun Sinan Ateş’i işaret edip etmediğine dair soruya, “Adı S, soyadı A ile başlayan herkes olabilir” karşılığını verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Onu biz de biliyoruz. Senin camiada kim olabilir?” diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise “Bilmiyorum” dedi.

KARAR

Mahkeme sanıklardan Yunus Hasar'ın adli kontrol tedbirinin kaldırılması, diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamı kararıyla duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.