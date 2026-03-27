ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor. İki ülke İran’ı günlerdir vurmaya devam etse de net bir üstünlük kuramadılar. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamalarda İran’a karşı üstünlük kurduklarını ve savaşı kazanan taraf olduklarını savunsa da sahadaki durum farklı şeyler söylüyor.

İki ülkenin saldırılarına karşı bölgedeki ABD üslerini vuran İran, 13 ABD üssünü neredeyse harap etti. ABD üslerinin yanı sıra İsrail’i de füzeler ve İHA’lar ile vuran İran, ‘Demir Kubbe’ füze savunma sistemini neredeyse ‘delik deşik’ etti. Öte yandan çok sayıda İsrailli saldırılar nedeniyle sığınaklarda yaşamak zorunda kalıyor.

İRAN FÜZELERİ ABD’NİN VURDUĞU ÜSTEN FIRLATTI

ABD, İran’ın yeraltındaki üslerini dev bombalarla vursa da saldırılara engel olamadı. ABD'nin bir hafta içinde 5 ayrı kez vurduğu Yazd üssünden ABD üslerini vuran füze salvolarının ateşlendiği öğrenildi.

İran’ın saldırılarını engellemekte büyük güçlük çeken İsrail, savaşı ekonomik olarak yürütmekte zorlanabilir. Çünkü, İran’ın düşük maliyetli füze ve İHA’larına karşılık İsrail oldukça pahalı mühimmatlar kullanıyor. Ayrıca yeni mühimmat üretmek için zamana ihtiyacı olan İsrail’in cephaneliğinin hızla tükendiği belirtiliyor.

İran ayrıca misket bombaları kullanarak bir bölgeye genel bir saldırıda bulunuyor. Zaten zayıflamış olan hava savunması bu bombaları durduramıyor.

İsrail'den gelen görüntüler saldırıların başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Körfez'deki ABD üslerindeki milyar dolarlık radar ekipmanı ve hava araçları imha edildi. Körfez Dayanışma Meclisi ülkelerinin enerji tesisleri ise alevlere teslim oldu.

İran'ın planı, dünyayı bir ekonomik krizin eşiğine getirirken savaşı başlatan ABD'yi de çıldırttı.