A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya’yı Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi.
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte yarı final sonuçları ve final eşleşmeleri
A Milli Takımımız, Romanya’yı 1-0 yenerek play-off finaline yükseldi. Milliler, 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşılaşacak. İşte diğer yarı final ve final eşleşmeleri…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
RAKİBİMİZ KOSOVA
Millilerin play-off finalindeki rakibi Kosova oldu.
A Milli Takımımız, final maçında Kosova ile deplasmanda 31 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek.
Kosova, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta muazzam bir geri dönüş sergileyerek, nefes kesen mücadelede Slovakya’yı deplasmanda 4-3 mağlup etti.
İŞTE YARI FİNAL SONUÇLARI
TÜRKİYE 1-0 Romanya
İtalya 2-0 Kuzey İrlanda
Ukrayna 1-3 İsveç
Danimarka 4-0 K. Makedonya
Galler 1-1 Bosna Hersek (Pen)
Polonya 2-1 Arnavutluk
Slovakya 3-4 Kosova
(Pen) Çekya 2-2 İrlanda
FİNAL MAÇLARI
Kosova - TÜRKİYE
Çekya - Danimarka
İsveç - Polonya
Bosna Hersek - İtalya
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçlarının hepsi 31 Mart Salı günü 21.45'te başlayacak.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika’da gerçekleştirilecek 23. Dünya Kupası organizasyonudur.
Turnuva, ev sahibi ülkeler olarak ABD, Kanada ve Meksika tarafından ağırlanacak ve 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak.