Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklamıştı: Sadettin Saran'a zehir zemberek sözler
Fenerbahçe'de Başkan adaylığını duyuran iş insanı, mevcut Başkan Sadettin Saran'ı sert bir dille eleştirdi. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Sosyal medya hesabından “Fenerbahçe Başkanı’na Açık Mektup” başlığıyla paylaştığı mesajda Göktürk, hem sportif eleştirilerini hem de kendisine yönelik baskı iddialarını dile getirdi.
Locaya 7 Kat Zam, Arma Kullanımına İhtar
Göktürk, adaylığını duyurmasının hemen ardından iki ayrı tebligat aldığını öne sürdü.
İlki, yıllardır sahip olduğu locayla ilgiliydi. Konuya dair açıklamasında şunları söyledi:
"Kişiye özel ve keyfi bir fiyatlandırmayla, geçen yıl ödediğim bedelin 7 kat fazlasını talep ederek bu hakkımı elimden almaya çalışıyorsunuz."
İkinci tebligat ise Fenerbahçe ismi ve armasının seçim kampanyasında kullanılmasını yasaklayan ihtarnamayı kapsıyordu. Göktürk bunu, "yakışıksız, antidemokratik ve kulüp tarihimizde eşi görülmemiş" olarak değerlendirdi.
Saran’ın başkanlık öncesinde "Söz Fenerbahçe" platformunda kulüp adı ve armasını kullandığını hatırlatan Göktürk, "Bugün hangi gerekçeyle bu hakkı başkalarından esirgemeye çalışıyorsunuz?" diye sordu.
Tarihin En Kötü Kış Transfer Dönemi
Sportif performansa yönelik sert eleştirilerde de bulunan Göktürk, mektubunda şunları dile getirdi:
"Sn. Aziz Yıldırım döneminde kazanılan ve Sn. Ali Koç döneminde geliştirilen varlıkların kaynaklarını yanlış yöneterek kulübün önemli değerlerini erittiniz. Yanlış kadro mühendisliği ile Fenerbahçe'yi santrforsuz ve stopersiz bıraktınız."
Kulübün tarihindeki en yüksek nakit gelire rağmen kış transfer döneminin başarısız geçtiğini vurgulayan Göktürk, bunun şampiyonluk yarışını ve taraftar desteğini ciddi biçimde sarstığını savundu.
Seçim Tartışması ve Belirsizlik
Göktürk, 2026’da seçim yapılmaması kararına camianın çoğunluğu ile birlikte destek verdiklerini hatırlattı. Ancak yılbaşı günü alınan seçim kararıyla kulübün belirsiz bir sürece sürüklendiğini öne sürdü.
Şimdi ise camianın seçim talep ettiği bir ortamda yönetimin yarattığı belirsizlikle çeliştiğini belirtti.
Camia İçinde Kavga Etmeyeceğim
Mektubun sonunda Saran’ı etik ve demokratik değerlere uygun davranmaya çağıran Göktürk, tavrını net biçimde ortaya koydu:
"Ben hiçbir zaman camia içinde kavga etmeyeceğim. Ama camia dışında, Fenerbahçe’nin hakkını savunmak söz konusu olduğunda en ön safta yer alacağım. Sizinle bizim ayrıştığımız en temel çizgi budur."
Ayrıca, trol hesaplar ve viral ajanslar aracılığıyla itibar zedeleme girişimleri yapıldığını iddia eden Göktürk, yönetimin camiayı ayrıştırdığını ve kulüp demokrasisine zarar verdiğini söyledi. Açık mektubunu "Ne sabrınız, ne süreniz, ne de demokrasiniz…" cümlesiyle tamamladı.