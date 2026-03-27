ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 3 haftadan uzun süredir devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran’ın enerji altyapısına saldırıların 6 Nisan’a kadar durdurulduğunu söylemişti. Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda İran’ın enerji altyapısına saldıracağını söylemiş, sonrasında saldırıyı 5 gün ertelemişti.

İRAN’DAN MÜZAKERE YANITI

Trump, İran ile görüşmelerin ‘çok iyi’ gittiğini iddia etse de Tahran yönetiminden 15 maddelik yanıt geldi. İran’ın Tasnim Haber Ajansı’na konuşan bir kaynak İran’ın yanıtını aracılar üzerinden ilettiğini belirtti. Kaynağın açıklamasına göre, İran, savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini, Hürmüz Boğazı’ndaki doğal egemenlik haklarının tanınması ve savaş tazminatı istedi.

ABD 10 BİN ASKER GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

ABD bir yandan İran ile görüşürken diğer yandan savaşı sürdürmek için planlar yapıyor. Wall Street Journal gazetesi, Pentagon’un Orta Doğu’ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı planladığını yazdı.

Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın, görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Haberde bu askerlerin, halihazırda bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askere ek olarak yollanacağı öne sürüldü.

ASKERLERİN NEREYE GÖNDERİLECEĞİ BELLİ DEĞİL

Öte yandan, askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacakları konusunda ise bilgi verilmedi.

Açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin tüm duyuruların Pentagon'dan yapılacağını vurgulayarak, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump'ın emrinde tüm askeri seçenekler her daim mevcuttur." ifadesini kullandı.

WSJ'nin 24 Mart'taki haberinde de Pentagon'un, ABD ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapan 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.