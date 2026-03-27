Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Hatayı yapıp evi aldıktan 5 yıl sonra kapınıza gelebilirler

Tapu senedini eline alan "mülk sahibiyim" diyor ancak gerçek bambaşka olabilir. Tapu kütüğündeki o görünmez detaylar, yıllar sonra kapınıza bir mahkeme kağıdı gelmesine neden olabilir.

Gayrimenkul alım satımlarında sadece fiyata ve konuma odaklanan vatandaşları bekleyen büyük bir tehlike var. Tapu kütüğündeki gizli şerhler. Uzmanlar tapu senedi tapu dairesindeki o meşhur kütük sayfalarına dikkat çekiyor.

​"EVİ ALDIM" DERKEN TAHLİYE ŞOKU YAŞAYABİLİRSİNİZ

​Pek çok alıcının gözden kaçırdığı "Vefa Hakkı" (Geri Alım Hakkı), bir mülkün eski sahibine, sattığı malı belirli bir süre içinde ve belirli bir bedelle geri alma yetkisi tanıyor.

Eğer aldığınız evin tapu kaydında bu şerh varsa, eski sahip 5 yıl sonra bile gelip "Paramı veriyorum, evimi geri alıyorum" diyerek sizi mülkten çıkarabilir.

EMEKLİ VE EV HANIMLARINA '5 YILLIK İADE HAKKI'

Haberin sadece uyarı değil, müjde tarafı da var. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan;

​Emekliler,

​Ev hanımları,

​Engelliler,

​İşsiz vatandaşlar,

​emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Ancak binlerce kişi bu haktan habersiz ödeme yapmaya devam ediyor. Bu durumda olan vatandaşlar, ilgili belediyeye başvurarak geriye dönük 5 yıllık emlak vergisini faiziyle birlikte iade alabiliyor.

TEK TIKLA "DOLANDIRICILIK" KALKANI

​Dijitalleşen tapu sisteminde artık "tapu takibi" için dairelerde sabahlamaya gerek kalmadı. Web-Tapu üzerinden aktif edilebilen "İşlem Yapılamaz" beyanı, mülk sahibinin rızası dışında (sahte vekalet vb.) yapılacak tüm hamleleri anında durduruyor.

Uzmanlar, özellikle yurt dışında yaşayan veya mülkünü uzun süre kontrol edemeyenlerin bu özelliği mutlaka açması gerektiğini vurguluyor.

​"KURU MÜLKİYET" TUZAĞINA DİKKAT

​Tapu alırken kağıdın üzerinde yazan "İntifa Hakkı" ibaresine dikkat edilmemesi, ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

Eğer bir mülkün intifa hakkı bir başkasındaysa, siz o evin sahibi olsanız bile içinde oturamaz veya başkasına kiraya veremezsiniz. Bu hakka sahip olan kişi vefat edene kadar mülkün tüm kullanım haklarını elinde bulunduruyor.

