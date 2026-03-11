FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası’nda görmek istediğini açıkladı.

Washington/Tel Aviv hattı ile Tahran arasındaki gerilim tırmanırken, futbol dünyası haziranda başlayacak dev turnuvaya odaklanmış durumda. G Grubu’nda yer alan İran, tüm grup maçlarını ABD topraklarında oynayacak. Ancak iki ülke arasındaki sıcak çatışma riski, İran’ın organizasyondan çekilme olasılığını gündeme getirmişti.

Infantino, Trump’ın İran’ın turnuvada yer almasını memnuniyetle karşılayacağını belirtti. Başkan Trump ile Dünya Kupası hazırlıklarını görüştüğünü ifade eden Infantino, buluşmayı şu sözlerle özetledi:

TRUMP, İRAN’IN DÜNYA KUPASI’NA KATILMASINI DESTEKLİYOR

"FIFA Dünya Kupası hazırlıkları ve 93 gün sonra başlayacak turnuvaya ilişkin artan heyecan üzerine ABD Başkanı Donald J. Trump ile bir araya geldim. İran’ın mevcut durumu ve milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım hakkı konularını da ele aldık. Görüşmede Başkan Trump, İran’ın Amerika’da yapılacak turnuvada yer almasının kendisi için memnuniyet verici olacağını bir kez daha vurguladı."

DÜNYA KUPASI GİBİ BİR ETKİNLİĞE ŞİMDİ DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR

"Şu an, insanları bir araya getirecek bir etkinliğe, özellikle FIFA Dünya Kupası’na, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. ABD Başkanı’na verdiği destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum; bu, futbolun insanları birleştirdiğini bir kez daha gösteriyor."