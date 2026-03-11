Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.
2026 Dünya Kupası ertelenir mi? ABD-İran savaşı turnuvayı nasıl etkiler? Biz sorduk yapay zeka yanıtladı
ABD-İran savaşı uzarsa, 2026 Dünya Kupası tehlikeye girebilir. FIFA, güvenlik nedeniyle turnuvayı erteleyebilir veya ev sahipliğini değiştirebilir. Uzmanlar ekonomik ve lojistik kriz uyarısı yapıyor. Yapay zekanın analizine göre Türkiye’nin katılma ihtimali olan turnuva da risk altında olabilir.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ancak hipotetik bir senaryoda ABD ile İran arasında yaşanabilecek uzun süreli bir savaşın turnuvayı nasıl etkileyebileceği tartışılıyor.
Yapay zeka analizlerine göre böyle bir kriz, güvenlikten lojistiğe kadar birçok başlıkta büyük riskler doğurabilir.
Turnuva planına göre ABD’de Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle şehirleri maçlara ev sahipliği yapacak.
Kanada’da Toronto ve Vancouver, Meksika’da ise Guadalajara, Mexico City ve Monterrey organizasyonun diğer merkezleri olacak. Toplam 48 takımın katılacağı turnuva 11 Haziran’da başlayıp 19 Temmuz’da sona erecek.
Yapay zekaya göre olası bir savaşın uzaması halinde ilk risk güvenlik ve uluslararası seyahatler olur. Artan küresel güvenlik tehditleri, hava trafiği ve vize süreçlerini etkileyebilir. Böyle bir durumda FIFA’nın önceliği oyuncu, taraftar ve organizasyon çalışanlarının güvenliği olur.
Daha Önceki Örnekler
Peki spor tarihinde benzer krizler yaşandı mı? Cevap evet. Pandemi döneminde 2020’de düzenlenmesi planlanan UEFA Euro 2020 bir yıl ertelenerek 2021’de oynandı.
Aynı şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları da COVID-19 salgını nedeniyle tarihte ilk kez bir yıl gecikmeli düzenlendi.
Futbol tarafında ise 1986 FIFA Dünya Kupası başlangıçta Kolombiya’ya verilmişti ancak ekonomik ve güvenlik sorunları nedeniyle organizasyon Kolombiya’dan alınıp Meksika’ya devredildi.
Üç Seçenek Mevcut
Bu örnekler, büyük spor organizasyonlarının küresel krizlerden doğrudan etkilenebildiğini gösteriyor. Yapay zeka senaryolarına göre ABD-İran savaşının uzaması halinde FIFA’nın önünde üç temel seçenek bulunabilir: turnuvayı ertelemek, ev sahipliğini başka ülkelere devretmek ya da ABD’de oynanacak maçları Kanada ve Meksika’ya kaydırmak.
Uzmanlar, böyle bir durumda ekonomik kaybın milyarlarca doları bulabileceğini belirtiyor. Çünkü Dünya Kupası; turizm, sponsorluk ve yayın gelirleriyle ev sahibi ülkeler için dev bir ekonomik fırsat anlamına geliyor.
Sonuç olarak olası bir jeopolitik kriz 2026 FIFA Dünya Kupası için ciddi riskler doğurabilir. Ancak geçmiş örnekler gösteriyor ki spor otoriteleri böylesi durumlarda erteleme, ev sahipliği değişimi veya alternatif organizasyon planları gibi seçenekleri devreye sokabiliyor. Futbol dünyası için en iyi senaryo ise şüphesiz krizlerin yaşanmaması ve turnuvanın planlandığı gibi gerçekleşmesi.
Türkiye Dünya Kupası'na Nasıl Kalır?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. 26 Mart 2026 Perşembe günü İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
Türkiye’nin finale yükselmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Maçın normal süresi berabere biterse önce uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa turu geçen takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.
A Milli Takımımız Romanya’yı mağlup ettiği takdirde play-off finaline yükselerek Slovakya ile Kosova arasında oynanacak yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu final mücadelesi 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak.
Kazandığımız takdirde A Milli Futbol Takımı, 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.