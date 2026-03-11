2026 Dünya Kupası ertelenir mi? ABD-İran savaşı turnuvayı nasıl etkiler? Biz sorduk yapay zeka yanıtladı

Sonuç olarak olası bir jeopolitik kriz 2026 FIFA Dünya Kupası için ciddi riskler doğurabilir. Ancak geçmiş örnekler gösteriyor ki spor otoriteleri böylesi durumlarda erteleme, ev sahipliği değişimi veya alternatif organizasyon planları gibi seçenekleri devreye sokabiliyor. Futbol dünyası için en iyi senaryo ise şüphesiz krizlerin yaşanmaması ve turnuvanın planlandığı gibi gerçekleşmesi.