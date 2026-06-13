Kaynak: İHA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Washington ile Tahran arasındaki mutabakat zaptının 24 saat içinde sonuçlanabileceği yönündeki paylaşımının ardından İran'dan açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının yarın imzalanmayacağını belirtti. Mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin bulunduğunu belirten Bekayi, ABD tarafının değişken tutumu nedeniyle bu süreçle ilgili herhangi bir açıklama yapılırken temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Bekayi, "Üzerinde çalışılan İslamabad memorandumunun amacı, savaşı sona erdirmektir ve bu aşamada nükleer mesele hakkında herhangi bir görüşme yapılmamasına karar verilmiştir" dedi.