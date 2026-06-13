İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen eski dini lider Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerine ilişkin programı açıkladı. Devlet televizyonunun aktardığına göre ilk tören 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde gerçekleştirilecek.
Tahran’daki ikinci törenin 6 Temmuz’da yapılacağı bildirilirken, 7 Temmuz’da Kum kentinde, 9 Temmuz’da ise Meşhed’de anma programı düzenlenecek. Hamaney’in naaşının, Meşhed’de bulunan İmam Rıza Türbesi içinde kendisi için hazırlanan özel alana defnedileceği açıklandı.