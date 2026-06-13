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Kaynak: Dış Haberler Servisi

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen eski dini lider Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerine ilişkin programı açıkladı. Devlet televizyonunun aktardığına göre ilk tören 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde gerçekleştirilecek.

Tahran’daki ikinci törenin 6 Temmuz’da yapılacağı bildirilirken, 7 Temmuz’da Kum kentinde, 9 Temmuz’da ise Meşhed’de anma programı düzenlenecek. Hamaney’in naaşının, Meşhed’de bulunan İmam Rıza Türbesi içinde kendisi için hazırlanan özel alana defnedileceği açıklandı.