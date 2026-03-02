Türkiye’de milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Bedelli askerliğe ilişkin değişiklikleri gündeme getiren ekonomi ağırlıklı kanun teklifi meclise sunuldu.
Bedelli askerliğe zam geliyor: Rakam belli oldu
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Ekonomi ağırlıklı 19 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin konuşan Güler, bedelli askerliğin 417 bin TL'ye çıkacağını açıkladı.
AKP, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler:
Bedelli askerlikte gösterge rakamın 240 binden 300 bine çıkarıyoruz. Bu artışla birlikte bedelli askerlik yaklaşık 417 bin küsür lira oldu.
GELİR SAVUNMA SANAYİNE GİDİYOR
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bedelli askerlik gelirinin savunma sanayine aktarılacağını söyledi. Güler, "Bedelli askerliğe yapılacak zamla elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktaracağız. Yerli ve milli silah sistemlerimizin, İHA-SİHA teknolojilerimizin, milli muharip uçağımızın ve deniz platformlarımızın geliştirilmesine destek olacağız." dedi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı paylaşılmıştı. Buna göre bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuştu.
EMEKLİLERE KÖTÜ HABER
Öte yandan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler emekli bayram ikramiyelerine beklenen zamma ilişkin olarak "Teklifte emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bir çalışmamız yok. Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor. Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor." dedi.
DEĞERLİ TAŞ VE KRİPTO PARALARA VERGİ
19 maddelik kanun teklifinde pırlanta, inci gibi değerli taşlara yüzde 20’lik Özel Tüketim Vergisi gelmesi de yer alırken ayrıca kripto varlık satış ve transferine 10 binde 3’lük vergi getirilecek.