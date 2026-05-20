Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tahran yönetimi, Cooper’ın iddialarını “asılsız bir kurgu ve büyük bir yalan” şeklinde değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Kongresi’nde konuşan Cooper’ın, hedef alınan okulun bir füze üssü içinde yer aldığı yönündeki açıklamasını kesin bir dille reddetti. Bekayi, Minab’daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’nun askeri tesis olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunun kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir söylem olduğunu ifade etti.

Bekayi ayrıca, Cooper’ın açıklamalarını “170’ten fazla çocuk ve öğretmenin ölümünü örtmeye çalışan çarpıtılmış bir savunma” olarak tanımladı. Eğitim saatleri içinde bir okulun vurulmasının uluslararası insancıl hukuka açıkça aykırı olduğunu söyleyen Bekayi, olayın savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Sivil bir alanın teknik gerekçelerle meşrulaştırılamayacağını belirten İranlı yetkili, saldırı emrini veren askeri ve siyasi isimlerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar sırasında Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu hedef alınmıştı. Saldırıda 168’i çocuk olmak üzere 180’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Okulun yaklaşık 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ve operasyonun ABD tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper ise Kongre’de yaptığı son açıklamada, söz konusu okulun “aktif bir İran Devrim Muhafızları füze tesisinin içinde bulunduğunu” savunmuştu.