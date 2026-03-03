İngiliz haber ajansı Reuters, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Türkiye’nin Ceyhan terminaline gönderilen Kerkük ham petrolünün yüklemeleri bugün itibarıyla durdurulduğunu iddia etti.

Taşımacılık kaynaklarına dayandırılan bilgi, bölgedeki artan güvenlik risklerinin enerji sevkiyatını doğrudan etkilediğini ortaya çıkardı.

PETROL FİYATLARI SON 1,5 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Gelişme, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari’nin Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığını ve olası ihlallere müdahale edileceğini açıklamasından sonra geldi.

Cebbari ayrıca sadece deniz taşımacılığının değil, bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini söyleyerek enerji altyapısına yönelik tehditleri gündeme taşıdı.

Ortadoğu’da yükselen gerilim ve arz kesintisi endişeleri petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aşarak son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırı başlatmasından önce 27 Şubat kapanışında 73 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, jeopolitik risklerin etkisiyle sert yükseliş kaydetti.