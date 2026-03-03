Türk savunma sanayisinin ürünü Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli araç, Gidran adıyla Macaristan'da üretilecek.
Türkiye'den zırhlı araç alıp ismini değiştirdiler: Tam 800 adet satın aldılar
Türk zırhlı aracı Ejder Yalçın'ın Macaristan üretimi için anlaşmaya varıldı. Nurol Makina ile Raba, 4X4 taktik tekerlekli araç üretimi için 'Gidran' isimli bir ortak girişim kuracak ve Györ'de bulunan tesiste üretimi gerçekleştirilecek.Derleyen: Baran Yalçın
Elde edilen bilgiye göre son olarak Estonya'da 100 adet NMS 4X4 için sözleşme imzalayan zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Avrupa pazarında Macaristan’a kadar uzandı.
Nurol Makina, Macaristan'da 2019 yılından bugüne gerçekleştirdiği faaliyetlerin devamı olarak Gidran araçlarının üretimi için Raba Otomotiv firması ile iş birliği anlaşması imzaladı.
Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı'nın katıldığı törende, taraflar adına imzaları Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, Nurol Makina Macaristan Üst Yöneticisi Mehmet Atak, N7 Holding Üst Yöneticisi Laszlo Palkovics, Raba Otomotiv Üst Yöneticisi Bela Hetzman attı.
Szalay-Bobrovniczky, düzenlenen törende, Nurol Makina zırhlı araçlarının Macaristan ordusu tarafından yüksek memnuniyetle karşılandığını ve bundan sonra ihtiyaç duyulan 4X4 zırhlı araç tedariği için şirketin stratejik partner seçildiğini ifade etti.
Ortak girişim kurulacak
Nurol Makina ile Raba arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına göre firmalar, Gidran isimli bir ortak girişim kuracak.
Üretim tesisleri ise Raba'nın Györ'de yer alan tesis içinde bulunacak. Yapılacak işbirliği kapsamında 200'ün üzerinde kişiye doğrudan iş fırsatının yaratılması bekleniyor.
Öte yandan Raba'nın ortakları arasında bulunan Györ Szechenyi Istvan Üniversitesi ve Macar savunma sanayi firmaları ile özgün alt sistem ve teknoloji geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.