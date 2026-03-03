SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi

Milyonlarca emekliye ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. Ancak bu zam en düşük emekli maaşını 20 bin TL seviyesine getirememişti. Bu noktada iktidar, en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye sabitleme kararı almıştı.