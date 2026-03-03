Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul 11°
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi

SGK uzmanı Özgür Erdursun TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında emekli maaşına temmuz ayında gelecek zam oranına dair iki rakam verdi. Erdursun, "Mevcut eğilim devam ederse altı aylık enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 15 bandında gerçekleşmesi beklenebilir" dedi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 1

Milyonlarca emekliye ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. Ancak bu zam en düşük emekli maaşını 20 bin TL seviyesine getirememişti. Bu noktada iktidar, en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye sabitleme kararı almıştı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 2

Pek çok emekli umduğunu ocak ayındaki zamda bulamamıştı. Gözler ise şimdiden emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 3

TÜİK verileri ile emeklinin alacağı maaş farkı zammı ortaya çıkacak. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 4

Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 olarak çıkarken, şubat ayı 2,96 oldu. Emeklilerin iki ayda elde ettiği enflasyon farkı ise yüzde 7,94 olarak ortaya çıktı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 5

SGK uzmanı Özgür Erdursun YouTube canlı yayınında maaş zamlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 6

Temmuz ayında yapılacak artışların zam olmayacağının altını çizen Erdursun, “gerçekleşen enflasyonun telafisi niteliğinde olacak” dedi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 7

Erdursun emekli maaşına temmuz ayında gelecek zam oranına dair iki rakam verdi. Erdursun, “Mevcut eğilim devam ederse altı aylık enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 15 bandında gerçekleşmesi beklenebilir. Bu durumda emekliler yaklaşık bu oran kadar artış alacak” ifadelerini kullandı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 8

Memur ve memur emeklilerin artışına dair toplu sözleşme farkına değinen Erdursun, biraz daha düşük kalabileceğinin altını çizdi. Erdursun, “Ancak bu artışlar, kaybedilen alım gücünü tam olarak geri kazandırmayacak; sadece geçmiş kaybın bir kısmını telafi edecek" dedi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 9
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli temmuz maaş zammı için rakam verdi - Resim: 10
Kaynak: Haber Merkezi
