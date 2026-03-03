Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İran ile yaşanan savaşın sadece bu ülkeyle sınırlı kalmadığını, bölgenin tamamına yayıldığını söyleyen Fidan, İran’ın enerji altyapılarına yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel istikrar açısından ciddi riskler taşıdığının altını çizdi.

'SAVAŞIN SÜRESİ DE ŞEKLİ DE DEĞİŞEBİLİR'

Bölgede son 20 yıldır büyük acılar ve savaşlar yaşandığını vurgulayan Fidan, "Son yaşadığımız bu büyük savaş, İran'la olan savaş. Savaşın etkilerine baktığımız zaman İran'la sınırlı kalmıyor. Tahmin ettiğimiz gibi bölgenin tamamına yayılıyor. Savaş İran'la sınırlı kalmıyor, bölgenin tamamına yayılıyor. İran'ı stratejisi bölgedeki ülkelerin enerji altyapıları saldırı oldu. Savaşın süresi de şekli de değişebilir. İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün buraları bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji. İran şunun farkında; bölgedeki kritik ülkelerde bulunan enerji altyapılarının dünya ekonomisi için, istikrarı için, enerji güvenliği için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Buralara yönelik saldırılarını yapıyor. Kendisi taarruza uğradıkça baskı unsurunu buradan oluşturmaya çalışıyor" sözlerini sarf etti.