Orta Doğu’da meydana gelen son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle motorine 6,69 TL'lik zam yapılması bekleniyordu.
MOTORİN ZAMMI İPTAL EDİLDİ
Motorine bu gece yapılması beklenen 6,69 TL'lik zam uygulanmayacak. Sektör kaynakları zammın yalnızca gaz yağı ürünlerine yansıtılacağını ifade etti. Motorin grubunda fiyat değişikliği olmayacağı açıklandı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 59.28 TL
Motorin: 61.49 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL