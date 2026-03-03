Orta Doğu’da meydana gelen son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle motorine 6,69 TL'lik zam yapılması bekleniyordu.

MOTORİN ZAMMI İPTAL EDİLDİ

Motorine bu gece yapılması beklenen 6,69 TL'lik zam uygulanmayacak. Sektör kaynakları zammın yalnızca gaz yağı ürünlerine yansıtılacağını ifade etti. Motorin grubunda fiyat değişikliği olmayacağı açıklandı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL

Motorin: 60.39 TL



ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL

Motorin: 60.23 TL



ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.28 TL

Motorin: 61.49 TL



İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL