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Çok değil, bundan tam on ay önce Fas'ın Marakeş kentindeki kongre salonunda 179 ülkenin delegesi oy pusulalarını sandığa attığında, gözler Türkiye'nin adayı Mustafa Serkan Sabanca'daydı.

İnterpol'ün 93. Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde Sabanca 60 oyda kalarak ikinci sırada yer aldı; İnterpol'ün başkanlık koltuğuna ise yalnızca 24 oy farkla Fransız polis yetkilisi Lucas Philippe oturdu.

TÜRKPOL KURULUYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan TÜRKPOL’un kurulması konusunu bir teklif olarak dile getirdim" dedi. Çiftçi'nin bu açıklamasının ardında yatan nedenlerden biri az sonra anlayacağınız üzere Türk Polis Teşkilatına güven...

Gelin öncelikle İnterpol nedir ona bakalım...



İnterpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı), 1923'te kurulan, merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan ve bugün 196 üye ülkesiyle dünyanın en büyük uluslararası polis örgütü. Örgüt, sınır ötesi suçlarla mücadelede üye ülkelerin emniyet birimleri arasında bilgi paylaşımı ve operasyonel iş birliği sağlıyor; en bilinen aracı ise aranan şüphelilerin uluslararası düzeyde tespiti ve iadesi için çıkarılan kırmızı bültenler.

Yönetim yapısının tepesinde, üye ülke delegelerinin katıldığı Genel Kurul tarafından 4 yılda bir seçimle belirlenen bir başkanlık makamı yer alıyor...



İNTERPOL BAŞKAN ADAYI BİR TÜRK

İşte bu makam için düzenlenen son seçimde, gözler bir Türk adayındaydı. Başkanlık seçimlerinin gerçekleştirileceği, Fas'ın Marakeş kentindeki kongre salonunda 179 ülkenin delegesi oy pusulalarını sandığa attığında, yarışın en güçlü isimlerinden biri Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca'ydı.







İnterpol'ün 93. Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde Sabanca 60 oyda kalarak ikinci sırada yer aldı; koltuğa Fransız polis yetkilisi Lucas Philippe 84 oyla oturdu.

Sabanca'nın adaylığı, Türkiye için sıradan bir aday gösterme değildi. 1997'de emniyet teşkilatına giren ve 28 yıllık meslek hayatının büyük bölümünü uluslararası birimlerde geçiren Sabanca, halen Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Türkiye'nin İnterpol Ulusal Merkez Bürosu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

AVRUPA KITA TEMSİLCİLİĞİ

Sabanca'nın İnterpol'deki başarısı yalnızca bunlarlada sınırlı değil. Sabanca ayrıca 2024'te Glasgow'daki 92. Genel Kurul'da 64 oyla İnterpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası Delegeliği'ne seçilerek üç yıl boyunca bu büyük kıtayı temsil etti.

Marakeş'teki kampanya, Türkiye açısından yoğun bir diplomatik trafiğe de sahne oldu. Heyete başkanlık eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Sabanca'ya destek toplamak için çok sayıda ülkenin bakanı ve emniyet genel müdürüyle temas kurdu.



BATININ İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Başkanlık yarışı sürecinde bazı Batılı medya kuruluşları ve insan hakları örgütleri, Türkiye'nin geçmişte kırmızı bülten sistemini siyasi amaçlarla kullandığı iddialarını gündeme getirerek adaylığı sert bir dille ve direkt cepheden eleştirdi.

Türkiye ve İnterpol yetkilileri ise bu iddiaları reddederek, tüm bülten başvurularının örgütün tarafsızlığı gözetilerek standart bir incelemeden geçtiğini savundu. Seçimi Fransa ile Türkiye arasındaki bir mücadeleye indirgeyen bu tartışma, oylamaya uluslararası bir gerilim kattı.

YALNIZCA 20 OY GERİDE KALDI

Dört adaylı yarışta Namibiya'dan Anne-Marie Nainda 12, Etiyopya'dan Demelash Gebremichael Weldeyes 8 oy ve Mustafa Serkan Sabanca yalnızca 20 oyla gerilerde kaldı. Böylelikle Philippe, 2029'a kadar sürecek 4 yıllık görev süresine başlamış oldu.





TÜRKİYE EN ESKİ ÜYE ÜLKELERDEN

Türkiye'nin İnterpol'le bağı yeni değil: örgütün öncülüne 1930'da katılan Türkiye, 1955'te İstanbul'da ve 1996'da Antalya'da Genel Kurul'a ev sahipliği yapmış, 2021'deki 89. Genel Kurul da yine İstanbul'da düzenlenmişti. Sabanca'nın adaylığı ise Türkiye'nin bugüne kadarki en ciddi başkanlık girişimi olarak kayıtlara geçti.

Şimdi gelelim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin önerisine; evet Türk Polis Teşkilatı bir İnterpol olabilir mi, olur... Ah bir de şu baronların hepsi bizim ülkemizden çıkmasa değil mi? Diyeceksiniz ki 'yakalanıyor işte'...Evet yakalansın ve fakat girmeden önce de bunun yolları tıkansın. Türk pasaportu eski itibarına kavuşsun, uyuşturucu ile mücadelede ilk adımda bu olsun...