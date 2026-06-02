İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan uyuşmazlıklarda bugüne kadar kendilerini "aracı hizmet sağlayıcı" olarak tanımlayan ve hukuki sorumluluktan muaf tutan e-ticaret devlerine Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) kötü haber geldi. Bugün yayımlanan Resmî Gazete’deki kararla, e-ticaret platformlarının mevcut sorumluluk rejimini kökten değiştirecek iki büyük iptal kararına imza atıldı.

AYM HANGİ MADDELERİ İPTAL ETTİ?

Avukat Sima Baktaş’ın aktardığı bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi e-ticaret platformlarını koruyan ve tüketicinin hak arama yollarını daraltan şu iki önemli düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Madde 48): Aracı hizmet sağlayıcıların (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, N11 vb.) bazı tüketici haklarının kullanımından doğan sorumluluklarını sınırlandıran istisna hükmü tamamen iptal edildi.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Madde 9): Aracı platformların, kendi bünyelerindeki satıcılar tarafından sunulan içerik, mal veya hizmetlere ilişkin hukuka aykırılıklardan sorumlu olmadığını öngören koruma kalkanı kaldırıldı.

TÜKETİCİ İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Doğrudan Başvuru: Vatandaş dolandırıldığında ya da ayıplı mal aldığında sadece satıcıyla değil, platformla da muhatap olacak.

Sıkı Denetim: Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi devler artık satıcılarını daha sıkı denetlemek zorunda kalacak.

"BİZ SADECE ARACIYIZ" SAVUNMASI TARİH OLDU

Kararın sektöre yansımalarını değerlendiren Avukat Sima Baktaş, bu hamlenin mevcut e-ticaret ekosistemindeki tüm dengeleri altüst edeceğini vurguladı. Baktaş, "Karar, platformların 'biz sadece aracıyız' savunmasına dayanan mevcut sorumluluk rejimini önemli ölçüde etkileyecek" diyerek platformların hukuki sorumluluklarının ve denetim yükümlülüklerinin katlanarak artacağını belirtti.

AYM’nin bu kararla e-ticaret platformlarını koruyan zırhı deldiğini ifade eden Baktaş, özetle tüketicilerin artık bu dev platformlara karşı da hak ileri sürebilmesinin önünün açıldığını ve önümüzdeki dönemde tüketicilerin başvuru yolları ile platformların yükümlülüklerinin çok daha fazla tartışılacağını işaret etti.