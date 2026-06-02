Brent Petrol'ün 97 dolar seviyelerine yükselmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında zam haberi gecikmedi.
Akaryakıtta tabela değişiyor: Bu gece benzin ve motorine zam gelecek
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen indirimin ardından bu gece yarısı zam geliyor.Yunus Arıkan
Benzin ve motorine dün gece gelen 1,31 ve 1,81 liralık indirimlerin ardından bu geceyarısı pompa fiyatlarına yansıyacak bir zam geliyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorine bu gece yarısından itibaren 3,93 lira benzine ise 1,88 lira zam gelecek.
Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutarlar motorine 98 kuruş, benzine ise 47 kuruş seviyesinde.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,92 TL
Motorin: 65,27 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,78 TL
Motorin: 65,13 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara
Benzin: 63,89 TL
Motorin: 66,39 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir
Benzin: 64,17 TL
Motorin: 66,66 TL
LPG: 31,79 TL