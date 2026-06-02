Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Robert Lewandowski ile ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı yıldız için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken, bu kez gündeme Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowski geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN YANIT

Anna Lewandowski, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Polonyalı yıldızın eşi, söz konusu soruya kısa ve net bir yanıt vererek, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜÇLENDİ

Anna Lewandowski'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden alevlendirdi.

Özellikle sarı-lacivertli taraftarlar, bu sözleri Lewandowski transferine yönelik bir işaret olarak yorumladı.



