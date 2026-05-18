Ticaret Bakanlığı’nın “Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025” verilerine göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi son 5 yılda büyük bir sıçrama yaptı.

2021’de 381 milyar lira olan hacim, 2022’de 800 milyar liraya, 2023’te 1 trilyon 855 milyar liraya yükseldi.

Büyüme ivmesi 2024’te 3 trilyon liraya ulaşırken, 2025’te 4 trilyon 567 milyar lira ile rekor kırdı. Böylece 5 yıllık toplam hacim 10 trilyon 603 milyar lira oldu.

PERAKENDE E-TİCARET ÖNE ÇIKTI

Toplam hacmin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende e-ticaret işlemlerinden oluştu. Artan platform sayısı ve ürün çeşitliliği, tüketicilerin online alışverişe yönelmesinde etkili oldu.

İŞLEM SAYISI 26 MİLYARA YAKLAŞTI

E-ticaret işlem sayısı da aynı dönemde düzenli artış gösterdi.

2021’de 3,34 milyar olan işlem sayısı, 2022’de 4,79 milyara, 2023’te 5,87 milyara çıktı.

Son iki yılda artış hızı yavaşlasa da 2024’te 5,91 milyar, 2025’te ise 5,94 milyar işlem gerçekleşti. Böylece 5 yılda toplam işlem sayısı 25,85 milyara ulaştı.

DOLAR BAZINDA DA GÜÇLÜ ARTIŞ

E-ticaret hacmi dolar bazında da önemli bir büyüme kaydetti.

2021’de 43,07 milyar dolar olan hacim, 2025’te 115,43 milyar dolara yükseldi.

5 yıllık toplam hacim ise 373,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

PANDEMİ SONRASI KALICI ALIŞKANLIK

Uzmanlara göre, Kovid-19 döneminde hız kazanan online alışveriş alışkanlığı, artan platform sayısı ve dijitalleşmenin etkisiyle kalıcı hale geldi. Bu trendin önümüzdeki yıllarda da büyümeyi desteklemesi bekleniyor.