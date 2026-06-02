Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son veriler, toplum sağlığının alarm verdiğini gözler önüne serdi. Spor yapmayan, tütün ve alkol tüketimi her geçen yıl artan Türkiye, hızla obezleşme tehlikesiyle karşı karşıya.

OBEZİTE DURDURULAMIYOR: HER 5 KİŞİDEN BİRİ OBEZ

Geleceğimizi tehdit eden en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite, Türkiye’de korkutucu bir hızla tırmanıyor. Vücut kütle indeksi sonuçlarına göre; 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 20,2 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 21,8’e yükseldi.

CİNSİYET DAĞILIMINDAKİ UÇURUM

Kadınların yüzde 24,8'i obez, yüzde 32,2'si ise obezite sınırında (obez öncesi) yer alıyor. Erkeklerin yüzde 18,7'si obez kategorisindeyken, yüzde 43,1'lik devasa bir kesim obez öncesi safhada bulunuyor.

TOPLUMUN YÜZDE 86,6’SI TEK BİR ADIM BİLE ATMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetişkinlerin haftada en az 150 dakika egzersiz yapmasını bas bas bağırarak önerirken, Türkiye’de fiziksel aktivite yapmayanların oranı adeta donup kaldı. Aktif spor yapmayanların oranı genel toplamda yüzde 86,6 gibi korkunç bir seviyede.

Erkeklerde aktivite yapmayanların oranı yüzde 85,3’ten yüzde 83,5’e, kadınlarda ise yüzde 92,7’den yüzde 89,7’ye gerilese de bu düşüşler devede kulak kaldı.

DSÖ'nün önerdiği haftalık 150-300 dakika arası egzersiz süresini yakalayabilenlerin oranı erkeklerde sadece yüzde 4,1, kadınlarda ise yüzde 2,7’de kaldı.

GENÇ YAŞTA MERDİVEN ÇIKAMAZ HALE GELDİK

Hareketsiz yaşam ve obezitenin doğal bir sonucu olarak fiziksel işlev bozuklukları da tırmanışa geçti. Günlük hayatta basit fiziksel aktiviteleri yerine getirirken zorlananların oranında ciddi bir artış var.

Toplumun yüzde 6,0’ı merdiven inip çıkarken zorlanıyor. Bu oran kadınlarda yüzde 8,3’e kadar çıkarken, erkeklerde yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Yürümede zorluk yaşayanların oranı kadınlarda yüzde 5,6, erkeklerde yüzde 2,8 oldu. Öğrenme veya hatırlamada güçlük çekenlerin oranı ise kadınlarda yüzde 5,4, erkeklerde yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

TÜTÜN VE ALKOL KULLANIMI ZİRVEDE

Sağlıksız yaşam trendi sadece hareketsizlikle sınırlı değil; tütün ve alkol kullanım oranlarındaki yükseliş de durumun vahametini destekliyor.

15 yaş ve üzerinde her gün tütün mamulü kullananların oranı 2022'deki yüzde 28,3 seviyesinden 2025'te yüzde 30,1’e fırladı.

Erkeklerin yüzde 42,9’u her gün sigara kullanıyor. Kadınlarda bu oran yüzde 17,5 olarak tespit edildi.

Tütün kullanmayanların (bırakanlar ve hiç içmeyenler) oranı ise yüzde 68,0’den yüzde 66,8’e geriledi. Yani dumansız hava sahası giderek daralıyor.

Alkol Tüketimi de Yükselişte Son 12 ay içinde alkol kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 12,1 iken, 2025 yılında yüzde 12,6’ya yükseldi. Erkeklerde alkol kullanma oranı yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 6,6 oldu. Alkol kullanmayanların oranı ise yüzde 87,9'dan yüzde 87,4'e düştü.