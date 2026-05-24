“Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu”ndan derlenen bilgilere göre, ülkede e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı. Özellikle ikinci el ve yenilenmiş ürünleri kapsayan “sürdürülebilir e-ticaret” segmentinde dikkat çekici bir büyüme yaşandı.

İKİNCİ EL PAZARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Sürdürülebilir e-ticaret hacmi 2024’te 9,8 milyar lirayken, geçen yıl 21,8 milyar liraya yükseldi. Bu alandaki işlem sayısı da 17,5 milyondan 23,6 milyona çıkarak önemli bir artış gösterdi.

EN ÇOK SATILAN ÜRÜN GÖMLEK OLDU

Adet bazında ikinci el ürün satışlarında 751 bin 294 adetle gömlek ve üst giyim ürünleri ilk sırada yer aldı.

Bu kategoriyi sırasıyla:

681 bin 697 adetle elbise ve abiye

564 bin 906 adetle pantolon

515 bin 771 adetle ceket ve mont

443 bin 242 adetle ayakkabı takip etti.

Ciroda Cep Telefonları Lider

Satış hacmi (ciro) açısından bakıldığında ise ikinci el e-ticarette cep telefonları zirvede yer aldı. Geçen yıl yenilenmiş ürünler hariç toplam 594,17 milyon liralık cep telefonu satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, toplam hacmin yaklaşık yüzde 6’sına denk geldi.

CEP TELEFONLARINI CİRO BAZINDA ŞU ÜRÜNLER İZLEDİ:

524,22 milyon lirayla ceket ve mont

460,68 milyon lirayla elbise ve abiye

424,71 milyon lirayla çanta

390,34 milyon lirayla ayakkabı

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE DE CEP TELEFONU ÖNE ÇIKTI

Yenilenmiş ürün pazarında da cep telefonları ağırlığını korudu. En çok tercih edilen modeller arasında:

%16,3 ile 2021 model 128 GB

%13,2 ile 2019 model 64 GB

%10,5 ile 2019 model 128 GB telefonlar yer aldı.

Bu üç modelin toplam pazar payı yüzde 40 olarak kaydedildi. Adet bazında ise 2019 model 64 GB cep telefonları, %14,9 ile en yüksek satış sayısına ulaştı.