Türk rapçi Aishe hayatını kaybetti: Kardeşinin iddiaları gündeme bomba gibi düştü

ÖNCE KULAK ENFEKSİYONU SONRA YÜZ FELCİ
Aishe’nin ölüm sebebi ve hastalık süreci merak konusu olurken, acı haberi duyuran kardeşi dikkat çekici iddialarda bulundu.
ÖNCE KULAK ENFEKSİYONU SONRA YÜZ FELCİ
Aishe’nin ölüm sebebi ve hastalık süreci merak konusu olurken, acı haberi duyuran kardeşi dikkat çekici iddialarda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, genç rapçi Aishe ilk olarak bir kulak enfeksiyonu geçirdi ve ardından yüz felci yaşadı. Geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edilen Aishe’ye uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediği öne sürüldü.
"4 GÜN BOYUNCA TEŞHİS KOYAMADILAR"
Sürecin devamında fenalaşan ve acil servise başvuran sanatçının, yaşadığı durumun "yan etki" olduğu söylenerek eve gönderildiği iddia edildi.
Durumu daha da ağırlaşınca yeniden hastaneye yatırılan Aishe için kardeşi şu ifadeleri kullandı:
"Ben kardeşiyim. Ablam vefat etti. Başımız sağ olsun.
Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu.
İhmal sonucu yaşandı hepsi. Kortizonu bir anda bıraktırdılar, vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama yan etki diyerek gönderdiler. Tekrar fenalaşınca 2. acilde yatış verdiler ve 4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi. Servisten sonra daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı.
Ben en başından beri Behçet dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiçbir şey yapılmadı ve bizi kandırarak süreci ilerlettiler. Romatoloji, ölümünden 1 gün önce tanı koydu fakat çok geçti ve ihmal edilerek vefat etti.”
BEHÇET HASTALIĞI İHTİMALİ GÖRMEZDEN Mİ GELİNDİ?
Genç sanatçının kardeşi, Aishe’nin en başından beri Behçet hastalığı olabileceğini sağlık ekiplerine ilettiğini ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savundu. İddiaya göre, romatoloji bölümü genç rapçiye kesin tanıyı ancak ölümünden sadece bir gün önce koyabildi.
Kardeşi Aishe’nin Tedavi sürecinde ciddi ihmaller zinciri yaşandığını ileri süren kardeşin sosyal medyadaki bu paylaşımı, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.
Aishe’nin ölümüyle ilgili resmi makamlardan veya hastane yönetiminden bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor.