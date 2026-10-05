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Inter forması giyen Fransız futbolcu Marcus Thuram, Milano'da scooterıyla gezerken hayranları tarafından görüntülendi.

Thuram'ın kendisine yaklaşan bir kişiyle arasında geçen kısa diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

'BEN RAFAEL LEAO, GALATASARAY'DA OYNUYORUM'

Kendisine "Sen kimsin?" diye sorulan Marcus Thuram, esprili bir şekilde "Ben Rafael Leao Galatasaray'dan oynuyorum" dedi. Thuram sonrasında scooterıyla oradan uzaklaştı.

“Ma chi sei?” M: “Leao, un giocatore, Rafael Leao, del Galatasaray”✨✨ https://t.co/ER1fiuxpbo — InterNAZIONALE™ (@Jonesoniano) October 5, 2026

O anları çevrede bulunan kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.