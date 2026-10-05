Inter forması giyen Fransız futbolcu Marcus Thuram, Milano'da scooterıyla gezerken hayranları tarafından görüntülendi.

Interli yıldız Marcus Thuram kendini Rafael Leao diye tanıttı - Resim : 1

Thuram'ın kendisine yaklaşan bir kişiyle arasında geçen kısa diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

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'BEN RAFAEL LEAO, GALATASARAY'DA OYNUYORUM'

Kendisine "Sen kimsin?" diye sorulan Marcus Thuram, esprili bir şekilde "Ben Rafael Leao Galatasaray'dan oynuyorum" dedi. Thuram sonrasında scooterıyla oradan uzaklaştı.

O anları çevrede bulunan kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.