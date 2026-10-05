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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, katıldığı bir podcast programında eski takım arkadaşı Jhon Duran hakkında konuştu.

33 yaşındaki orta saha oyuncusuna, "Bugüne kadar birlikte oynadığın en deli dolu kişi kimdi?" sorusu yöneltildi. Fred'in yanıtı ise Jhon Duran oldu.

"ADAM HİÇBİR ŞEYİ ÖNEMSEMİYOR"

Jhon Duran ile ilgili konuşan Fred, "Duran, kesinlikle Jhon Duran. Adam hiçbir şeyi önemsemiyor, hiçbir şeyi takmıyor. Çok komik, eğlenceli bir çocuk. İyi biri aslında."

'BEN ZATEN ZENGİNİM, KOŞMAMA GEREK YOK'

Fred, Kolombiyalı futbolcunun antrenmanlara yaklaşımıyla ilgili de dikkat çeken bir anısını anlattı:

"Ona 'Hadi Duran, gel antrenman yapalım' derdik, o ise bize 'Beyler ben zaten zenginim, koşmama gerek yok' derdi.

Dedikten sonra da revire gidip kaytarırdı. Başlarda en azından antrenmanlara çıkıyordu, sonradan onu da bıraktı."

'NE KADAR ÇOK, O KADAR İYİ'

Fred, Duran ile Zenit'e olası transferi hakkında aralarında geçen konuşmayı da anlattı:

"Zenit'e gidecekti, ona 'Ooo, artık daha fazla para kazanacaksın' diye takıldım.

'Abi ne kadar çok, o kadar iyi!' dedi. Aslında gerçekten iyi biri, kalbinin temiz olduğunu anlıyorsun."

Ama işte. Aston Villa'daydı, sonra Al Nassr'ın yolunu tuttu ve inanılmaz bir sözleşme imzaladı. Şu an Kolombiya'nın her yerini almıştır adam."