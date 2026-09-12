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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sky'da yer alan habere göre Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek milli futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GELECEĞİ MASADA

Taraflar arasında yapılacak görüşmede Inter ile Hakan Çalhanoğlu'nun yola birlikte devam edip edemeyeceği değerlendirilecek.

Milli futbolcu, geçtiğimiz aylarda geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada Milano'da ve Inter'de mutlu olduğunu ancak sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini söylemişti.

Çalhanoğlu, Inter'deki dönemine ilişkin, "Beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Inter'in milli futbolcuyla ilgili vereceği kararın yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.