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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ve Türk Kızılay çözüm ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen INSURE Projesi kapsamında Konya’nın Çeltik ilçesinde düzenlenen “Mevsimlik Mera Hayvancılığı Elemanı Kursu” tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 7 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

ÇELTİK’TE HAYVANCILIĞA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM

Kırsal alanlarda mevsimlik tarım çalışanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yürütülen INSURE Projesi, Çeltik ilçesinde gerçekleştirilen eğitim programıyla devam etti.

“Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE)” kapsamında düzenlenen Mevsimlik Mera Hayvancılığı Elemanı Kursu, katılımcılara hayvancılık faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan temel bilgi ve uygulama becerilerini kazandırmayı amaçladı.

Kurs süresince katılımcılara hem teorik bilgiler aktarıldı hem de hayvancılık faaliyetlerinde karşılaşılabilecek günlük uygulamalara yönelik pratik eğitimler verildi.

EĞİTİMLERDE HAYVAN SAĞLIĞI VE SÜRÜ YÖNETİMİ ÖNE ÇIKTI

Kurs programında, mera ve sürü yönetiminden hayvanların günlük bakım ve kontrollerine kadar hayvancılığın farklı alanlarına yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Katılımcılara özellikle;

Mera ve sürü yönetimi,

Hayvanların günlük kontrolü,

Sağlıklı ve hasta hayvanların gözlemlenmesi,

Hayvanlara güvenli yaklaşım,

Yem ve su kontrolü,

Çiftlik hijyeni,

Biyogüvenlik uygulamaları,

Buzağı bölmelerinin kullanımı,

Doğum bölmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,

Sağım hijyeni

konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Bu eğitimlerle kursiyerlerin hayvanların günlük bakımından sağlık durumlarının gözlemlenmesine, işletme hijyeninden biyogüvenlik uygulamalarına kadar farklı konularda daha bilinçli ve doğru uygulamalar gerçekleştirmeleri hedeflendi.

7 KURSİYER EĞİTİM ALDI

Çeltik’te gerçekleştirilen eğitim programına 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 7 kursiyer katıldı.

Kurs sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, düzenlenen törenle kursiyerlere takdim edildi.

SERTİFİKALAR TÖRENLE VERİLDİ

Eğitim programının tamamlanmasının ardından Çeltik’te sertifika töreni düzenlendi.

Törene Çeltik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazif Abay, kurs eğitmeni, proje yürütücüleri ve kursiyerler katıldı.

Programda eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından kursiyerlere sertifikaları verilirken, katılımcıların eğitim boyunca edindikleri bilgi ve uygulama becerilerinin hayvancılık faaliyetlerinde kullanılması hedeflendi.

MEVSİMLİK TARIM ÇALIŞANLARININ KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLİYOR

INSURE Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim programıyla, mevsimlik tarım çalışanlarının yalnızca tarımsal üretim alanında değil, hayvancılık faaliyetlerinde de ihtiyaç duyulan mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Özellikle mera hayvancılığında hayvanların günlük olarak takip edilmesi, sağlık durumlarının gözlemlenmesi, yem ve su ihtiyaçlarının düzenli şekilde kontrol edilmesi ve hijyen kurallarına uyulması büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda verilen eğitimlerin, kursiyerlerin hayvancılık faaliyetlerinde daha bilinçli hareket etmelerine ve uygulamalarda karşılaşabilecekleri sorunlara karşı daha hazırlıklı olmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çeltik’te düzenlenen eğitim, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen INSURE Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Proje; Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği, Türk Kızılay çözüm ortaklığı ve UNDP Türkiye yürütücülüğünde kırsal alanlarda mevsimlik tarım çalışanlarının kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çeltik’te tamamlanan “Mevsimlik Mera Hayvancılığı Elemanı Kursu” da bu çalışmalar kapsamında hayvancılık alanına yönelik mesleki eğitimlerden biri olarak gerçekleştirildi.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Programın dikkat çeken yönlerinden biri, eğitimlerin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı tutulmaması oldu.

Kursiyerlere hayvanların günlük kontrolü, sağlıklı ve hasta hayvanların ayırt edilmesine yönelik gözlem, hayvanlara güvenli yaklaşım, yem ve su kontrolü, hijyen ve biyogüvenlik gibi konularda uygulamalı bilgiler de aktarıldı.

Böylece kursiyerlerin eğitim sürecinde edindikleri bilgileri sahadaki hayvancılık faaliyetlerine daha etkin şekilde yansıtmaları amaçlandı.

ÇELTİK’TE MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA KATKI

Çeltik’te tamamlanan eğitim programı, kırsal alanda çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar açısından dikkat çekerken, sertifika alan 7 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamlamış oldu.

Yetkililer ve proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona eren program kapsamında, mevsimlik tarım çalışanlarının hayvancılık alanındaki bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

INSURE Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin, kırsal alanlarda çalışanların mesleki kapasitelerinin artırılması ve tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının desteklenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.