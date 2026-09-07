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Figure AI, fiziksel zeka alanındaki çalışmalarını ölçeklendirmek ve robot yeteneklerini artırmak amacıyla devasa bir bilgi işlem kapasitesini kullanıma sunuyor. Nscale ile yapılan anlaşmanın ilk aşamasındaki işlem gücü taahhüdünün 3,5 milyar dolar değerinde olduğu ve bu yatırımın ilerleyen süreçte 6 milyar doların üzerine çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

SİSTEMLER 2027 YILINDA DEVREYE GİRECEK

Anlaşma kapsamında kurulacak Nvidia Vera Rubin tabanlı ilk GPU kapasitesinin 2027 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor. İş birliği doğrultusunda Nscale, Figure AI şirketine doğrudan stratejik yatırım gerçekleştirecek. Ayrıca geliştirilen insansı robotların Nscale'ın tedarik zinciri süreçlerinde aktif olarak kullanılması ve operasyonların ölçeklendirilmesi hedefleniyor.

HELIX SİSTEMİ VE SIMÜLASYON SÜREÇLERİ

Kurulacak devasa altyapının merkezinde, Figure AI'ın geliştirdiği Helix yapay zeka mimarisi yer alıyor. Gerçek dünya verileri arttıkça ihtiyaç duyulan işlem gücünün katlandığını belirten yetkililer; model eğitimi, simülasyon ve dağıtım süreçlerini kapsayan uçtan uca bir ekosistem inşa ediyor. Modeller büyük altyapılarda eğitildikten sonra Nvidia Isaac Sim platformunda test edilecek ve ardından GPU donanımlı robotlara aktarılacak.