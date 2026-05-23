İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), CHP'ye yönelik mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararını eleştirerek kararın "Türkiye’de hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve insan haklarına indirilmiş son derece ağır yeni bir darbe olduğunu" söyledi.

T24'ün haberine göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Benjamin Ward, "Mahkemenin Özgür Özel’i ve CHP yönetiminin tamamını görevden uzaklaştırma kararı, Erdoğan hükümetinin ana siyasi muhalefeti saf dışı bırakmak için attığı, medeni ve siyasi haklara ve Türkiye’nin demokratik sürecine ağır zarar veren daha kapsamlı siyasi adımların bir halkasıdır" diye konuştu.

'MEVCUT YÖNETİM ETKİLİ GÜÇ OLMAKTAN ÇIKARILMAK İSTENİYOR'

Ward, "Hükümetin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu, ayrıca diğer CHP’li belediye başkanlarını ve yetkilileri düzmece suçlamalarla hapse atmasının ardından, Türkiye makamlarının CHP’nin mevcut yönetimini siyasette etkili bir güç olmaktan çıkarmak istediği açıktır" şeklinde konuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, parti yönetimine karşı açılan mutlak butlan davasının gelişim sürecine bakıldığında, Özgür Özel’in mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sürecinde "açık bir siyasi saikle hareket edildiği" görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etmişti. Özel'den önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verilirken Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz hale getirilmişti.