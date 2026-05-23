Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dikkat çeken bir başvuru yapıldı.

Bir CHP üyesi tarafından yapılan başvuruda, kurultayın iptaline ilişkin karar gerekçe gösterilerek 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin de iptal edilmesi talep edildi.

CHP’Lİ ÜYEDEN DİKKAT ÇEKEN BAŞVURU

Başvuruda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultayının “mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptali” yönündeki kararına vurgu yapıldı. Kurultayın hukuki durumunun yerel seçim sürecini etkilediği öne sürülerek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin iptali istendi.

YSK BAŞVURUYU REDDETTİ

YSK’nin bugün gerçekleştirdiği gündem toplantısında söz konusu başvuruyu değerlendirmesi bekleniyordu. Kurulun yaptığı inceleme sonrası yerel seçimlerin iptali başvurusu reddedildi.