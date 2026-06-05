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Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bir inşatta meydana geldi. Deniz Yılmaz, çalıştığı inşaatın 4'üncü kat balkonundan demir parçalarını almaya çalıştı.

Bu sırada demir parçalarının elektrik hattı direğindeki tellere temas etmesi sonucu Yılmaz, akıma kapıldı. Temasla 4’üncü kattan zemine düşen Yılmaz, çağrılan ambulansla Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.