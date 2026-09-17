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Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75’te sabit bıraktı.

BoE Para Politikası Kurulunun açıklamasına göre, kurul üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6'sı politika faizinin yüzde 3,75’te tutulması yönünde oy kullandı. 3 üye ise faizin 25 baz puan artırılarak yüzde 4’e çıkarılmasını istedi.

Kurul, politika faizinin yüzde 3,75’te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verdi. Açıklamada, enflasyonun orta vadede yüzde 2’lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımların atılmaya hazır olduğu belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

BoE açıklamasında, Orta Doğu’da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı bildirildi.

Enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği belirtilirken, İngiltere’de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 3,1’e yükseldiği hatırlatıldı.

Yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyonun gelecek çeyreklerde daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

BOE’DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe kalıcı biçimde düşürülmesi için uygulanacak para politikasının enerji şokunun büyüklüğüne, süresine ve bu şokun ekonominin geneline nasıl yayıldığına bağlı olacağı vurgulandı.

Ekonomik faaliyetlerin beklenenden biraz daha güçlü seyrettiği belirtilirken, zayıf iş gücü piyasası koşulları ile hane halkı ve şirketlerin karşı karşıya olduğu yüksek borçlanma maliyetlerinin zaman içinde enflasyonu sınırlayacağı ifade edildi.

Enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu ve temmuz ayındaki değerlendirmeye kıyasla daha yüksek seviyeye geldiği belirtildi.

BoE, enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 3,75’e, 2027’nin ilk çeyreğinde ise yüzde 4’ün biraz üzerine çıkacağını öngördü.

BAİLEY: FAİZ ARTIRMAMIZ DAHA OLASI HALE GELECEK

BoE Başkanı Bailey, kararın ardından yaptığı açıklamada faiz oranının yüzde 3,75’te sabit tutulduğunu belirtti.

Küresel enerji maliyetlerindeki artışın İngiltere’deki fiyat ve ücret belirleme üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu kaydeden Bailey, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın daha uzun sürmesi halinde enflasyon üzerindeki etkinin de büyüyeceğini ifade etti.

Bailey, bu durumda enflasyonun yüzde 2 hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranının artırılmasının daha olası hale geleceğini bildirdi.

FED VE ECB DE FAİZ KARARLARI ALDI

ABD Merkez Bankası (Fed), dün 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen hafta Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yeniden artan fiyat baskıları karşısında üç temel politika faizini 25’er baz puan artırmıştı.