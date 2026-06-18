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Kaynak: AA

BoE Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, kurul üyelerinden 7’sinin faizin sabit tutulması yönünde oy kullandığı, 2 üyenin ise 25 baz puanlık artışı desteklediği belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI VE SAVAŞ VURGUSU

Açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden İngiltere ekonomisini etkilemeye devam ettiği ifade edilerek, bu durumun enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin başlıca kaynağı olduğu vurgulandı.

Enerji fiyatlarında son dönemde düşüş gözlense de seviyelerin savaş öncesine kıyasla yüksek ve oynak kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ENFLASYON YENİDEN YÜKSELEBİLİR

İngiltere’de yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 2,8’e gerilerken, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Buna göre enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3’ün biraz altında, son çeyrekte ise yüzde 3,25’in üzerine çıkabileceği tahmin edildi. Ayrıca hane halkının enflasyon beklentilerinde de artış gözlendiği ifade edildi.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK” MESAJI

Açıklamada, para politikasının enerji fiyatlarını doğrudan etkileyemeyeceği ancak ekonominin bu şoklara uyum sürecinin yönetilebileceği vurgulandı. PPK’nın, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmasını sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu belirtildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey de karar sonrası yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarındaki son düşüşü olumlu karşıladıklarını ancak fiyatların hâlâ yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

Bailey, “Son dört aydaki yüksek enerji fiyatları, enflasyonist baskının oluşmaya başladığını gösteriyor. Merkez Bankası olarak hedefimiz, bu baskının kalıcı hale gelmesini önlemek” dedi.