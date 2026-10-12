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Kaynak: Haber Merkezi

Başbakan, katıldığı The Rest is Politics yayınında 10 Numara'ya geldiğinde 2016 oylamasına olası Rus müdahalesini sorduğunu ve "Evet, vardı" şeklinde net bir yanıt aldığını söyledi.

Burnham, "Bence bu konuda çok fazla savunmada kaldık ve insanları, yurt dışından siyasi süreci bozmaya çalışanların ne boyutta olduğu konusunda yeterince bilgilendirmedik." dedi.

Moskova'nın Brexit referandumu sırasındaki faaliyetinin türü veya boyutu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Brexit yanlısı kampanya grubu Britain Unbound, Burnham'ın yorumlarının İngiliz halkının 2016'da aldığı kararın meşruiyetini baltalamaya yönelik yeni bir kaba girişim olduğunu savundu.

Grup, İngiltere seçimlerine dış müdahalenin açıkça kabul edilemez olduğunu ancak Rus müdahalesinin 2016 referandumunun sonucunu etkilediğine inanmak için geçerli bir neden bulunmadığını belirtti.

Ayrıca seçmenlerin bu kadar kolay kandırıldığını öne sürmenin hakaret olduğunu ifade etti.

ALMANYA VE FRANSA UYARISI

Pazartesi günü yayımlanacak röportajında Burnham, bu hafta başlarında Almanya'ya yaptığı ziyarette Şansölye Friedrich Merz ile Rus müdahalesi sorununu görüştüğünü belirtti.

"Rusya'dan Alman siyasetine yayılan kesinlikle bir dezenformasyon var." diyen Burnham, bu tür şeyleri açıkça kayda geçirmenin önemli olduğunu söyledi.

Bu durumun, Almanya ve Fransa'daki seçmenlerin söz konusu politikaların bazılarının düşmanlar yani Rusya tarafından kışkırtıldığını anlamalarına yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

KREMLİN'İN İNGİLTERE SİYASETİNE ETKİSİ

Bir İngiltere başbakanı ilk kez Rusya'nın 2016 Brexit oylamasını etkilemeye çalıştığını söyledi ancak Kremlin'in İngiltere siyasetine nüfuz etme çabaları hakkında uzun zamandır uyarılar yapılıyor.

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi 2020 yılında, Rusya'nın İngiltere seçimlerine ve referandumlarına müdahalelerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapor, Rusya'nın AB referandumunun sonuçlarını etkilemeye çalışıp çalışmadığı konusunda kesin bir sonuca varmadı ancak birbirini izleyen hükümetleri tehdidi tam olarak değerlendiremedikleri veya karşı koyamadıkları için eleştirdi.

Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanı raporu doğrudan reddetti ve bunu Rusofobi olarak nitelendirdi. Bir Kremlin sözcüsü de Rusya'nın başka ülkelerin seçimlerine müdahale etmediğini söyledi. Ancak aynı yıl, dönemin Muhafazakar hükümeti, Rus aktörlerin 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığının neredeyse kesin olduğunu açıkladı.

DEZENFORMASYON KAMPANYALARI VE SAHTE VİDEOLAR

BBC Verify, Ukrayna hakkında haber yapan gazetecileri ve haber kuruluşlarını taklit eden sahte videolar oluşturmak için yapay zeka kullanımı da dahil olmak üzere Rusya bağlantılı dezenformasyon kampanyalarını takip etti.

Sahte bir haber sitesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kral Charles'a ait bir malikaneyi indirimli fiyata satın aldığını asılsız bir şekilde iddia etti.

İngiltere Seçim Komisyonu Başkanı Vijay Rangarajan bu yılın başlarında milletvekillerine, Rus deepfake videolarının dünya çapındaki seçimlerde kapsamlı bir şekilde kullanıldığını söyledi ve "İngiltere'nin bir istisna olacağını varsaymak için hiçbir neden yok." diye ekledi.

Burnham geçen ay Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada, Rus ajanlarını yalan ve dezenformasyon yaymak ve insanların korkularını istismar etmek için ellerindeki her türlü aracı kullanmakla suçladı. Dezenformasyonun zehirli akıntısını durdurmak için İngiltere'nin yeni bir merkez kuracağını duyurdu.

Bir 10 Numara sözcüsü, vatandaşların ve kurumların, hayatları tehdit etmeye ve demokratik değerleri baltalamaya çalışan yabancı güçlerden ve onların vekillerinden korunmasını sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Sözcü, "Bunu Ulusal Güvenlik Yasası aracılığıyla yetkilerimizi güçlendirerek, kurumlarımızın ve kritik ulusal altyapımızın direncini artırarak, sınırlarımızı sağlamlaştırarak, polis ve istihbarat teşkilatlarımızı güçlendirerek yapıyoruz." dedi.