Kaynak: Haber Merkezi

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, günümüzde de hala devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında "derhal yürürlüğe girecek" bir "enerji ateşkesi" konusunda anlaşmaya varıldığını ve her iki tarafın da bunu kabul ettiğini söyledi.

Rusya henüz yorum yapmadı ancak Amerikan haber sitesi Axios, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Trump'ın açıklaması için "Bu benim için de yeni bir haber" dediğini aktardı.

'RUSLAR ATEŞKESİ KABUL EDERSE UKRAYNA DA KABUL EDECEKTİR'

Buna göre Zelenskiy, "Ruslar enerji sektöründe bir ateşkesi kabul ederse, Ukrayna da kabul edecektir. Başkan Trump bunu Putin ile kararlaştırdıysa, lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize bildirin. Biz hazırız ve bunu kabul edeceğiz" dedi.

Trump daha önce Ukrayna'yı, Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları "derhal durdurması" konusunda uyarmıştı.

Bu gelişme, Trump ile Zelenskiy arasında bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları devam ederken geldi.