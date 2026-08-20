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Yeni sezona Çorum FK beraberliği ile başlayan son şampiyon Galatasaray, rakiplerine göre transferde durgun bir dönem geçirse de kadrosunu Lesley ve Batrakov ile güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan da kadrosundaki oyuncuların olası ayrılık senaryolarını değerlendiriyor.

BAŞARININ MİMARI

Galatasaray’daki son 4 yıldır gerçekleşen başarıların mimarlarından olan Barış Alper Yılmaz, İngiliz devlerinin radarında. Geçtiğimiz sezonlarda da ayrılık haberi çıkan yıldız futbolcu, Sarı-kırmızılı ekibin formasını terletmeye devam etmişti.

TEKLİF 40 MİLYON EURO

İki köklü Ada kulübünün milli futbolcu için Cimbom’a 40 milyon Euro teklif yapacağı öne sürüldü. Bu teklifi değerlendirecek olan yönetimin milli yıldızın ayrılığı hakkında acele etmeyeceği aktarıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN KRİTİK

Barış Alper’in ise kararını henüz vermediği belirtilirken bu transfer için önümüzdeki 10 günlük sürecin önemli olduğu vurgulandı.